Євро на міжбанку продовжує падати

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9215/7,9265, на 12:00 звузився спред 7,9220/7,9260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2520/0,2523, на 12:00 ціни знизилися до 0,2515/0,2517. У Росії курс долар-рубль зріс, і на 12:00 встановився на рівні 31,5000 (+0,4000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2277/1,2279, а на 12:00 знизилися до 1,2226/1,2228. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 9,7315/9,7405, на 12:00 ціни пішли вниз - 9,6840/9,6930.