Погода на завтра

Завтра на Лівобережжі, вдень і на Прикарпатті та Закарпатті очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На решті території України вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°, вдень 18-23°, на півдні 22-27°; у західних та північних областях вночі 5-10°, на Волині та Рівненщині на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, вдень 15-20° тепла; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області у середу вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°. У Києві температура вночі 7-9°, вдень 17-19°.