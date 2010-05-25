До Одеси з Італії привезуть мощі апостола Петра

Мощі Святого апостола Петра будуть доставлені 30 травня з Італії до Одеси, де перебуватимуть в храмі святого Андрія Первозванного до 13 червня, щоб «нагадати всім християнам міста про реальність євангельської звістки і оживити в серцях городян пам`ять про Бога».

Про це повідомив УНІАН отець Ігор ТАРАС, настоятель одеського Свято-Андріївського храму Української греко-католицької церкви, уточнивши, що акція відбуватиметься під девізом «Пригадай, що ти учень Ісуса Христа!».

Молебень і літургію перед святими реліквіями буде проведено вранці 30 травня в храмі Святого апостола Андрія Первозванного на вулиці Гімназичній, 22/24, повідомив настоятель церкви.

«Мощі безпосереднього учня Ісуса Христа Симона-Петра допоможуть всім нам виразніше відчути реальність втілення Бога-Слова і згадати про те, що всі ми, як і апостол Петро, є учнями Христа», - сказав отець Ігор.

Він нагадав, що апостол Петро був одним із перших учнів Ісуса Христа, братом апостола Андрія Первозванного. Саме Петро першим сповідав Ісуса Сином Божим і Месією, тобто спасителем ізраїльського народу і всього людства, за що Христос нарік його «каменем, на якому буде побудовано Церкву».

За свідченням ранніх християн, проповіді апостола Петра були такими сильними, що іноді після них до християнства наверталися до п`яти тисяч чоловік. Збереглися свідоцтва, що апостол також зціляв безнадійно хворих.