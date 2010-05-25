Янукович знову збирається до Львова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 27 травня здійснить робочу поїздку до Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час поїздки Президент ознайомиться з ходом підготовки об’єктів до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, зокрема аеропорту та стадіону Львова.

Також глава держави відвідає одну з військових частин Львівської області.

Крім того, у Львові В.ЯНУКОВИЧ проведе засідання Ради регіонів.

Акредитацію представників ЗМІ для висвітлення робочої поїздки Президента до Львівської області здійснює Головне управління з питань комунікацій Адміністрації Президента разом з прес-службою Львівської ОДА за телефонами: (044) 255 78 44, 044 255 74 02, 044 255 63 18 (Київ); (0322) 99 91 44, 067 701 12 86 (Львів).