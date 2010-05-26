Відбувся перший півфінал Євробачення-2010
00:02, 26 травня 2010Суспільство
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Є 10 фіналістів
В Осло відбувся перший півфінал Євробачення-2010.
За наслідками глядацького голосування до фіналу пройшли представники: Боснії і Герцеговини, Молдови, Росії, Греції, Португалії, Білорусі, Сербії, Бельгії, Албанії та Ісландії.
Післязавтра в другому півфіналі під 8-м номером бере участь українська виконавиця Альоша.
Окрім неї, в другому півфіналі виступлять: Литва, Вірменія, Ізраїль, Данія, Швейцарія, Швеція, Азербайджан, Нідерланди, Румунія, Словенія, Ірландія, Болгарія, Кіпр, Хорватія, Грузія, Туреччина.
Фінал відбудеться 29 травня.
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