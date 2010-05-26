У Херсоні відродять дитячі молочні кухні

Міська рада Херсона виділила кошти на ремонт і закупівлю обладнання міської молочної кухні дитячого харчування, роботу якої планується відновити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні міськради від 20 травня. Згідно з рішенням, кошти у розмірі 0,5 млн. грн. виділено за рахунок вільних залишків держбюджету за 2009 р.

Раніше мер Херсона Володимир САЛЬДО заявляв, що має намір відновити у Херсоні роботу молочної кухні з виробництву свіжого молочного харчування для дітей. За його словами, підприємство з виробництву дитячого харчування буде одним, але з мережею реалізації продукції.