Western Union повідомляє про нову обов'язкову умову

З 18 травня 2010 р. в Україні компанія «Вестерн Юніон» упроваджує обов`язковий критерій під час виплаті переказів - «Контрольний Номер Грошового Переказу» (КНГП)» - з метою захисту конфіденційної інформації клієнтів, які користуються послугами компанії.

Про це йдеться у листі, направленому банкам, що здійснюють перекази Western Union, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Тепер одержувач повинен надавати правильний контрольний номер для отримання переказу. Якщо він не може надати правильний контрольний номер, то представник банку повинен рекомендувати йому звернутися до відправника переказу для уточнення даних. Окрім контрольного номера, одержувач, як і раніше, повинен надати інші необхідні дані про переказ.

«Деякі банки практикували видачу переказів без обов`язкового надання контрольного номера, а ідентифікацію одержувача проводили за іншою наявною інформацією», - пояснили УНІАН в одному з банків-агентів Western Union. Як пояснила співрозмовниця агентства, посилення правил отримання переказів пов`язане з випадками шахрайства, що почастішали.