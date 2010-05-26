Чоловік потонув у цистерні з брагою
11:22, 26 травня 2010Суспільство
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Покійному було 63 роки
У Бродівському районі Львівської області 63-річний чоловік потонув у цистерні з брагою.
Про це повідомило УНІАН джерело у Бродівському райвідділі міліції ГУ МВС України у Львівській області.
Нещасний випадок стався 25 травня у селі Пониковиця Бродівського району. Чоловік потонув у цистерні ємністю близько 4 тонн, що стояла на подвір‘ї одного із селян.
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