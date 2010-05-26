Міноборони РФ хоче відновити виробництво «Русланів»

Київ. 26 травня. УНІАН. Міністерство оборони РФ у рамках державної програми озброєнь на 2011-2020 роки планує відновити виробництво літаків Ан-124 "Руслан" і купити 40 літаків Ан-70, заявив у середу журналістам командувач ПДВ генерал-лейтенант Володимир ШАМАНОВ.

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Під час розробки держпрограми ми подали свої пропозиції, чи будуть вони реалізовані в затвердженому варіанті держпрограми, сказати поки що не можу», - сказав командувач.

За його словами, літак Ан-70 після всіх доопрацювань має зайняти нішу літака Ан-12.

Довідка УНІАН. Російсько-український транспортний літак "Руслан" - найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки виготовляли в Ульяновську і в Києві. У 2004 році виробництво було припинене.

Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними угодами Росії і України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості у 1993 і 1999 роках. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумнів у доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Проте потім з`явилися повідомлення, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол відновлення робіт між РФ і Україною щодо проектування і виготовленню літака Ан-70 був підписаний у серпні 2009 року на МАКС-2009. У жовтні було укладено додаткову угоду на проплату першого траншу 150 млн. руб. для закінчення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, до бюджету Росії закладено близько 500 млн. руб.

Головними замовниками літака є Міністерства оборони Росії і України.