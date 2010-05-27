Звідки береться нелегальна прослушка?

У Києві працівники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність приватної комерційної структури, яка зберігала та реалізовувала спеціальні технічні засоби, призначені для негласного отримання інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ у м. Києві, у результаті спецоперації із незаконного обігу вилучено 40 виробів (мініатюрні відеокамери та радіомікрофони), закамуфльовані під різні побутові предмети.

Співробітники спецслужби з`ясували, що організатор фірми, 43-річний приватний підприємець з Вінницької області, через мережу Інтернет продавав електронну техніку, заборонену до вільного продажу.

За даним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення за незаконне зберігання і розповсюдження спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації.