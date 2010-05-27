Кожен шостий отримав мінімальну платню

В Україні у березні поточного року мінімальну заробітну плату (згідно із законом про держбюджет-2010 у березні ц.р. розмір мінімальної зарплати становив 869 грн.) одержав кожен шостий працівник.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств у березні становила 10,7 млн. осіб, що на 0,1%, або на 15,6 тис. осіб більше, ніж у лютому.

За даними Держкомстату, майже у кожного другого працівника нарахована заробітна плата не перевищувала середній розмір по країні – 2109 грн. У той же час, 11,5% працівників у березні одержали зарплату, розмір якої перевищив 3,5 тис. грн. Більша частина таких працівників була зайнята у видах діяльності з високим рівнем оплати праці, зокрема, на підприємствах з видобування паливно-енергетичних корисних копалини, авіаційного транспорту, у фінансовій сфері.

Повідомляється також, що абсолютний розмір зарплати працівників, зайнятих на риболовецьких підприємствах, в сільському господарстві і мисливстві, у сферах готельного і ресторанного бізнесу, охорони здоров`я і надання соціальної допомоги, будівництва, а також виробництві текстилю, одягу, хутра, шкіри і т.д. – на 25% нижче від середнього рівня зарплати в економіці в цілому.