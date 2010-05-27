Уряд випустить ПДВ-облігації на 20 млрд. грн.

Найближчим часом уряд планує випустити ПДВ-облігації на суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на нараді, присвяченій питанням розвитку промислового виробництва у регіонах.

Він також зазначив, що операторами розміщення облігацій виступлять "Укрексімбанк" і "Ощадбанк". «Найближчим часом ми консолідуємо зобов`язання держави з ПДВ. Казначейство одержить обгрунтування за кредитними зобов`язаннями. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов`язання держави з виплат. Дисконт планується на рівні не більш як 10%», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.