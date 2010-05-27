На шахті ім. Баракова сталася аварія

У Луганській області на шахті ім. Баракова (ВАТ «Краснодонвугілля») сьогодні о 06.00 сталася аварія - у лівому головному шахтному стовбурі обірвався скіп об’ємом 9 кубометрів. Ніхто не постраждав.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомили гірники, які прибули на першу зміну. Інформацію підтвердили в Управлінні Держгірпромнагляду в Луганській області.

Причина аварії наразі не відома. На ліквідацію аварії, за оцінкою фахівців, знадобиться до 20 днів.

Шахта не зможе працювати в звичайному режимі, оскільки скіпом, що обірвався, видавали на поверхню гірничу масу.