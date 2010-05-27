Гендиректор «Артеку» пішов з посади

Бориса НОВОЖИЛОВА звільнено з посади генерального директора міжнародного дитячого центру «Артек», яку він обіймав з вересня 2006 року. Заяву про відставку вже підписано, сказав Б.НОВОЖИЛОВ по телефону кореспонденту УНІАН.

«Моє рішення (піти у відставку) було самостійним. Вважаю, що свою місію в «Артеку» я виконав. Коли я прийшов на підприємство, воно було на межі банкрутства, було заповнене дітьми на десять-п`ятнадцять відсотків, була відсутня земля. На сьогоднішній день підприємство давно вже не банкрот, воно одне з найуспішніших в Україні, землю вдалося повернути до «Артека» і закріпити силою закону. Я планував вийти на сімдесят п`ять відсотків завантаження табору, ми вийшли на сто», - розповів Б.НОВОЖИЛОВ.

Він сказав, що вирішив піти з посади, зокрема, за станом здоров`я.

«Враховуючи, що всі ці роки я перебував під постійними стресом і перевірками, враховуючи, що накопичився негатив для того, щоб підприємство розвивалося далі, плюс втома накопичилася, плюс здоров`я (два інфаркти за три роки - це багато), думаю, що мені вже просто фізично треба відпочити. Прийшов час надати можливість комусь іншому творчо (розвивати «Артек»)», - сказав Б.НОВОЖИЛОВ.

Екс-гендиректор вважає, що ім`я нового керівника «Артека» стане відоме вже найближчим часом.

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