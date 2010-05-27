Янукович хоче зимову Олімпіаду в Карпатах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує подати заявку у Міжнародний олімпійський комітет на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на засіданні Ради регіонів, яке сьогодні відбулося у Львові.

«Це нормальна ініціатива? У нас багато часу є… Я вам скажу, вже багато чого зроблено, але ще більше треба зробити. Якщо ми з вами з цією ініціативою виходимо – ми починаємо працювати над офіційним висуненням нашої країни для проведення зимових Олімпійських ігор у Карпатах», - пояснив свою позицію Президент України.