Янукович хоче зимову Олімпіаду в Карпатах
14:20, 27 травня 2010Суспільство
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Президент пропонує подати заявку у МОК
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує подати заявку у Міжнародний олімпійський комітет на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на засіданні Ради регіонів, яке сьогодні відбулося у Львові.
«Це нормальна ініціатива? У нас багато часу є… Я вам скажу, вже багато чого зроблено, але ще більше треба зробити. Якщо ми з вами з цією ініціативою виходимо – ми починаємо працювати над офіційним висуненням нашої країни для проведення зимових Олімпійських ігор у Карпатах», - пояснив свою позицію Президент України.
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