ДАІ провела спецоперацію «Двійник»

Співробітники ДАІ в ході спецоперацій «Двійник» та «Авторозбірка» виявили понад 50 автомобілів-«двійників» та розшукали 240 викрадених авто.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, операцію «Двійник» було проведено з 1 по 20 травня на території Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Луганської, Херсонської областей та міста Києва з метою попередження випадків експлуатації автомобілів "двійників" та транспортних засобів з номерними знаками, що їм не належать.

Одночасно з 5 по 20 травня на території Дніпропетровської, Закарпатської, Київської, Полтавської та Львівської областей проведено цільові заходів під умовною назвою "Авторозборка".

Під час нагляду за дорожнім рухом працівниками ДАІ організовано заходи щодо обов`язкової звірки номерів агрегатів зупинених транспортних засобів із записами в реєстраційних документах та з обліковими базами Державтоінспекції.

Основні зусилля були зосереджені на виявленні та припиненні фактів незаконного використання (експлуатації) громадянами України автотранспортних засобів, що тимчасово ввезені на митну територію України фізичними особами - нерезидентами та перебувають під митним контролем.

Також в ході операції "Авторозборка" проводилися обстеження авторозборок, СТО та інших об`єктів транспортної інфраструктури різних форм власності, під час яких перевірялися наявні там транспортні засоби. Особливу увагу було приділено перевірці автотранспортних засобів, що не поставлені на тимчасовий або постійний облік у підрозділах МРЕВ.

За указаний період задокументовано 326 фактів експлуатації автомобілів з номерними знаками, що їм не належать.

Так, працівниками УДАІ ГУМВС України у Львівській області при обстеженні "авторозборки" у місті Львові виявлено понад 20 автомобілів престижних марок, що ввезені в Україну контрабандним шляхом, серед них деякі автомобілі та комплектуючі розшукувалися Інтерполом.

Співробітниками УДАІ УМВС України у Луганській області було затримано автомобіль-"двійник" Honda Accord. Під час перевірки було з`ясовано, що номер кузову підроблено, свідоцтво про реєстрацію теж з ознаками підробки. За даним фактом порушено кримінальну справу.