Бродський: Бойко сам продав акції ЗАТ «Ілліч-Сталь» росіянам

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) Михайло БРОДСЬКИЙ заявляє про достовірність документів, які підтверджують продаж ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкомпідприємництва, про це М.БРОДСЬКИЙ заявив сьогодні, коментуючи звинувачення на свою адресу з боку генерального директора ММК імені Ілліча Володимира БОЙКА.

Нагадаємо, сьогодні під час прес-конференції В.БОЙКО звинуватив М.БРОДСЬКОГО в пособництві спробі рейдерського захоплення ММК ім.Ілліча.

За словами М.БРОДСЬКОГО, Держкомпідприємництва одержало клопотання про необхідність забезпечення контролю за проведенням реєстраційних дій щодо акцій ММК імені Ілліча, які належать ЗАТ «Ілліч-Сталь». «Враховуючи важливість підприємства для держави, комісія комітету відвідала Маріуполь для здійснення контролю. Ми перевірили правильність оформлення всіх документів, і на підставі цього можу повідомити: є всі докази того, що рік тому, саме в розпал економічної кризи, пан БОЙКО продав акції ЗАТ «Ілліч-Сталь» російським інвесторам», – цитує прес-служба слова М.БРОДСЬКОГО.

При цьому голова Держкомпідприємництва порадив В.БОЙКУ звернутися до суду. «Я радив би панові БОЙКУ не розкидатися звинуваченнями, а йти до суду і доводити, що він не впізнає свого підпису під документами про продаж «Ілліч-Сталі», – сказав він.

М.БРОДСЬКИЙ також спростував заяву В.БОЙКА про те, що він привозив до Маріуполя нового директора ММК імені Ілліча Іллю ГОРНА. «Ніяких директорів я до Маріуполя не привозив. Також я не причетний до зміни директора підприємства, оскільки цю процедуру здійснюють реєстратори, які підпорядковані місцевій владі», – додав голова Держкомпідприємництва.

Як повідомляє газета трудового колективу ММК імені Ілліча «Ильичевец», під час сьогоднішньої прес-конференції в Маріуполі В.БОЙКО заявив, що 26 травня на рахунок ЗАТ «Ілліч-Сталь» від чотирьох компаній надійшло 239 млн. грн., які підприємство одразу відправило назад. Платіжні доручення проводилися через російський «Внєшторгбанк».

«Після ознайомлення з документами я офіційно заявляю, це стовідсоткові фальшивки і рейдерська атака на комбінат імені Ілліча, про підготовку якої я не раз попереджував упродовж року. Це була продумана акція, яка вистрілила», – відзначив В.БОЙКО.

За його словами, сьогодні від імені трудового колективу прийнято звернення до Президента, Верховної Ради, СБУ і Генпрокуратури з проханням розібратися в ситуації.

«Влада повинна втрутитися в те, що відбувається, щоб з`ясувати, хто за всім цим стоїть, у тому числі і в місті. Адже хтось допомагав М.БРОДСЬКОМУ, який позавчора заїхав і привіз цього директора (І.ГОРНА – УНІАН), якого нібито призначили рік тому», – наголосив гендиректор ММК.

Як повідомляв УНІАН, учора, 26 травня, під час прес-конференції представник компанії «Формігос Холдинг Лтд.» (Кіпр) Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив про те, що 90% акцій ВАТ «ММК імені Ілліча» було придбано на користь російської компанії. За його словами, компанії «Формігос Холдинг Лтд.», «Рівейн Лтд.», а також декілька інших компаній викупили 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь», якому належать близько 90% акцій ММК імені Ілліча.

При цьому Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ уточнив, що операція була здійснена в травні 2009 року, але, відповідно до умов підписаного між покупцем і продавцем договору, вона не підлягала розголошенню впродовж одного року.

Того ж дня гендиректор ММК імені Ілліча Володимир БОЙКО спростував інформацію про продаж підприємства. «Це 100% брехня, якісь рейдери, яких не можна посадити, намагаються одержати контроль над підприємством. Рейдерська атака на підприємство триває вже більш як рік, ми навіть збори акціонерів не можемо провести», – заявив він і наголосив, що структура власників підприємства залишається незмінною.