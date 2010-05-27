Янукович: Одеса - краще місце для десантника

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливість переведення аеромобільного факультету Академії Сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка” зі Львова у південний регіон країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Львові, коментуючи ситуацію навколо звернення деяких представників громадськості і духовенства Одеси до керівництва держави щодо повернення у місто вищого військового навчального закладу, який готує фахівців для Сухопутних військ ЗСУ.

За словами Президента України, він ще не розглядав на офіційному рівні це питання, тому що воно на сьогодні не є нагальним.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що свого часу, коли очолював уряд, виступав проти переведення у повному складі військового інституту з Одеси до Львова.

“Це було політичне рішення тодішнього політичного керівництва держави, його ухвалив Президент ЮЩЕНКО, а прем`єр-міністр ТИМОШЕНКО це підтримала”, - зазначив глава держави.

Водночас, посилаючись на думки експертів, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що у Львівському регіоні немає належних умов для підготовки військовослужбовців аеромобільних військ. Він пояснив, їхня підготовка пов’язана із погодно-кліматичними умовами, а також із наявністю належної матеріально-технічної бази.

“Є специфіка спеціальних підрозділів Збройних сил, яку треба забезпечити”, - зазначив Президент.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ визнав, що на переведення навчального закладу з Одеси до Львова вже витрачено багато коштів, а тому повернути все назад вже неможливо і недоцільно.

Разом з цим глава держави зазначив, що на Півдні України найкращі умови для підготовки фахівців аеромобільних військ. “Тому частину (Академії Сухопутних військ) - факультет, два факультети повинні бути там і готуватися на відповідній базі”, - вважає В.ЯНУКОВИЧ і наголошує, що в питаннях реформування Збройних сил України не повторюватиме помилки попередньої влади.

Як повідомляв УНІАН, у 2005 році Міністерство оборони вирішило закрити Одеський інститут Сухопутних військ до 2007 року, і перевести його на базу Львівського військового інституту Національного університету "Львівська політехніка".

Постановою №1104 Кабміну у вересні 2007 року було відновлено Одеський інститут Сухопутних військ, Міністерству оборони доручено здійснити заходи щодо відновлення навчального процесу в цьому інституті, і передбачено, що курсанти Військового інституту Одеського національного політехнічного університету продовжують навчання у відновленому інституті.

20 вересня 2007 року Президент України призупинив дію постанови Кабміну про відновлення Інституту сухопутних військ в Одесі.

На переконання глави держави, відновлений Одеський інститут Сухопутних військ, штат та навчально-матеріальну базу якого значно скорочено, на відміну від Львівського інституту, який здійснює підготовку військових фахівців для Сухопутних військ за всіма спеціальностями, не може забезпечувати підготовку військових фахівців відповідного рівня.