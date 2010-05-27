"За Україну" вимагає арешту міліціонерів, причетних до смерті студента

Партія „За Україну!” вимагає повного, об’єктивного і швидкого розслідування факту загибелі Ігоря Індила - студента Київського професійно-педагогічного коледжу ім. Макаренка, який помер в Шевченківському райвідділку столичної міліції, та притягнення до відповідальності винних в його смерті.

Про це заявив заступник голови партії „За Україну!”, голова Київської міської організації партії Юрій ЗУБКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Правоохоронці повинні негайно порушити кримінальну справу у зв’язку із смертю І.Індила та взяти під арешт міліціонерів, які тримали студента в Шевченківському райвідділку, щоб ті не чинили тиск на розслідування», - вимагає голова Київської міськорганізації партії «За Україну!».

„Пояснення міліціонерів, що нібито юнак отримав смертельні травми через те, що кілька разів впав у райвідділку, далекі від здорового глузду, - наголошує Ю.ЗУБКО, - В нас є підозри, що численні черепно-мозкові травми, які призвели до смерті студента, були завдані йому внаслідок насильства».

Також Ю.ЗУБКО наполягає, що після цієї жахливої трагедії начальник ГУМВС України в м. Києві Олексій КРИКУН має піти у відставку, а генеральній прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО та міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ повинні взяти розслідування загибелі студента під особистий контроль.

Довідка УНІАН. 26 травня телеканал “1+1” повідомив, що в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента в районний відділ міліції Шевченківського району, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу. Студенти розповіли ТСН, що “міліція тисне на студентів, аби підлітки заявили, нібито була бійка, і Ігор сідав до міліційної машини вже побитий з проломленою головою”.

В свою чергу у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві УНІАН повідомили, що студента було доставлено до Шевченківського райуправління міліції, де він загинув, за нібито грубе порушення громадського порядку. За даними ГУ МВС України в Києві, студент загинув через те, що впав, перебуваючи у нетверезому стані. За інформацією ЦГЗ, «під час перебування в міліції студентові стало зле, і він кілька разів упав, через що одержав черепно-мозкову травму».