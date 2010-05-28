У Харкові створено рух «Зелений фронт»

У Харкові створено громадський рух «Зелений фронт» з метою захисту зелених насаджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на одному з місцевих телеканалів активісти громадських організацій, які виступають проти незаконної, на їхню думку, вирубки зелених насаджень.

За словами громадських активістів, поштовхом для створення «Зеленого фронту» стала санкціонована місцевою владою вирубка дерев у міському парку культури і відпочинку ім. Горького. Вже понад тиждень там триває протистояння між представниками громадськості і лісорубами, які готують просіку для майбутньої дороги. Активісти стверджують, що міліція в цьому протистоянні активно підтримує лісорубів.

В той же час, до акцій протесту у парку Горького щодня приєднуються нові мітингувальники. Люди цілодобово чергують на місці вирубки дерев, захищаючи їх своїми тілами. Саме цей рух на захист дерев, лави якого щодня поповнюються новими активістами, і отримав назву «Зелений фронт», пояснили учасники протестів.

Вони, а також представники екологічних організацій стверджують, що вирубка здійснюється незаконно, немає усіх потрібних дозволів і погоджень, які б дозволяли рубати дерева. За підрахунками екологів, у парку Горького вже знищено понад 600 дерев, хоча попередньо планувалося менше – 503. Вони наголошують, що дерева помічаються безпосередньо перед вирубкою, а одразу після виконання робіт лісорубами іде важка техніка, яка викорчовує пеньки. Активісти розцінюють це як спробу “замести сліди”, оскільки встановити кількість знищених дерев після таких дій буде вже неможливо.

«Ми створили «Зелений фронт». Це – організація тих, кому небайдуже майбутнє наших дітей і онуків», - заявив Юрій КАЛЬЧЕНКО, голова громадської організації «Ми – харків’яни», представники якої беруть участь в акціях протесту в парку Горького.

Як повідомляв УНІАН, у парку ім. Горького за дозволом Харківського міськвиконкому триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. Від початку вирубки на місці робіт її противники вже близько тижня намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що воно ведеться незаконно. На просіці розбито намети, біля яких цілодобово чергують активісти, на дерева піднімаються альпіністи, щоб завадити вирубуванню.

Періодично на місці подій відбуваються сутички. 27 травня, близько 15.00 у зоні вирубки дерев у парку ім. Горького сталося зіткнення між виконавцями робіт і противниками вирубки, внаслідок чого постраждали двоє протестувальників, яких швидкою допомогою було доправлено до лікарні.