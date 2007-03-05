Черновецький оголосить Арсенал банкрутом

Цього тижня має розпочатися процедура банкрутства товариства з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Арсенал-Київ”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови Київської міської держадміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Він поінформував, що аукціон з повторного продажу 80% статутного фонду товариства, які належать територіальній громаді Києва, призначений 2 березня не відбувся через відсутність заявок на участь в ньому.

В.ЖУРАВСЬКИЙ зазначив, що в даній ситуації Київська міська держадміністрація має виконати рішення депутатів Київради і згідно з законодавством, клуб оголосять банкрутом.

“Двічі проводили торги. Намагалися продати. Ніхто не купував. Нещодавно була третя спроба. Ми звернулись абсолютно до всіх багатих людей в Україні, і не тільки в Україні, бо фактично справа приватна і утримувати такий професійний клуб, який виступає в вищій лізі, можуть лише дуже багаті люди, яким не шкода з власної кишені витратити щонайменше 10 млн. доларів в рік. В мене була певна надія, що придбають ці 80%. Але сталося так, що ніхто офіційно не подав заявку і на третій конкурс”, - поінформував заступник голови КМДА.

В.ЖУРАВСЬКИЙ нагадав, що "Арсенал” входив в четвірку “найбільш фінансованих” клубів при тому, що три інші фінансувалися приватними особами. І минулого року на його утримання пішло 55 млн. грн. коштів з міського бюджету.

На переконання В.ЖУРАВСЬКОГО, це була “велика помилка попередньої влади, яка не порадилася з киянами і втрачала щороку десятки тисяч гривень на утримання клубу”.

“Тому наступним кроком буде банкрутство. Ми вичерпали всі можливості. Пів року ми намагалися його продати, вели переговори з усіма. Ніхто не виявив бажання. Тому ми мусимо виконати волю Київської міської ради. Процедура банкрутства розпочнеться на цьому тижні”, - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2006 року Київська міська рада прийняла рішення про продаж на аукціоні частки, що належала територіальній громаді Києва в статному фонді товариства ФК “ Арсенал-Київ”. Рішення було прийнято у зв’язку з тим, що дане товариство збиткове і потребує залучення інвестицій.

Головне управління комунальної власності призначило аукціон з продажу частки ФК “Арсенал” за стартовою ціною 1,1 млн. грн. на 14 листопада. Однак через те, що не надійшло жодної заявки на участь у конкурсі, його було відмінено.

Повторний аукціон із продажу частки ФК “Арсенал”, призначений на 26 грудня, також не відбувся через відсутність заявок. На цей конкурс стартова вартість частки територіальної громади клубу була знижена до 770 тис. грн. Заявок на участь у конкурсі не надійшло. Через технічні причини не відбулося аукціону з повторного продажу 28 лютого. Останній аукціон був призначений на 2 березня.

Довідка УНІАН. ТОВ “ФК “Арсенал-Київ ” було створене за рішенням Київради від 8 листопада 2001 р. та розпорядженням Київського міського голови (О.ОМЕЛЬЧЕНКА) з метою підвищення рівня українського футболу, підготовки футболістів найвищого класу, створення футбольної команди міжнародного рівня, утримання професійних футбольних команд, участі у спортивних заходах.

Згідно із затвердженим Статутом ТОВ “ ФК „Арсенал-Київ”, 80% статутного капіталу (вартістю 9 тис. 440 грн.) належали Головному управлінню з фізичної культури і спорту КМДА, 20% (вартістю 2 тис. 360 грн.) – іншим членам товариства.