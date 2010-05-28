У порту «Південний» розлили нафтопродуктів на площі 1 кв. км
12:57, 28 травня 2010Суспільство
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Чистили 6 годин
З борту танкера «Азовське море» стався розлив нафтопродуктів в акваторії морського торгового порту «Південний» на площі 1 кв. кілометр.
Як уточнила в інтерв`ю УНІАН головний фахівець зі зв`язків із громадськістю управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації Лідія ЯНКОВСЬКА, «працівники порту виявили пляму нафтопродуктів розміром 10 на 100 метрів біля причалу №5Б ЮГ».
Впродовж шести годин рятувальна служба підприємства ліквідовувала забруднення.
Інспектори Державної екологічної інспекції Північно-західного району Чорного моря розслідують причини і обставини події, після чого будуть пред`явлені претензії капітану судна «Азовське море» і судновласнику.
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