Поставте запитання міністрові оборони. Веб-конференція

14-00- На офіційному Веб-порталі Міністерства оборони України в мережі Інтернет www.mil.gov.ua відбудеться on-line Інтернет-конференція за участю міністра оборони України Анатолія Гриценка, присвячена підсумкам діяльності Збройних Сил України у 2006 році та перспективам їх діяльності і розвитку у 2007 році. Питання можна надсилати на спеціальну форму на офіційному Веб-порталі Міністерства оборони України в мережі Інтернет з 13-00 6-го березня.