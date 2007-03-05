Поставте запитання міністрові оборони. Веб-конференція

17:37, 05 березня 2007
Суспільство
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14-00- На офіційному Веб-порталі Міністерства оборони України в мережі Інтернет   www.mil.gov.ua відбудеться on-line Інтернет-конференція за участю міністра оборони України Анатолія Гриценка, присвячена підсумкам діяльності Збройних Сил України у 2006 році та перспективам їх діяльності і розвитку у 2007 році. Питання можна надсилати на спеціальну форму на офіційному Веб-порталі Міністерства оборони України в мережі Інтернет з 13-00 6-го березня.

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