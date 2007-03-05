Апеляційний суд поставив крапку у справі виборів кіровоградського мера?

18:24, 05 березня 2007
Суспільство
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Ухвала від 2 березня

Апеляційний суд Кіровоградської області підтвердив рішення суду першої інстанції – скасувати постанову територіальної виборчої комісії про призначення повторних виборів міського голови Кіровограда на 15 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна ухвала від 2 березня є остаточною і оскарженню не підлягає.

Раніше районний суд Кіровограда визнав протиправними постанови ТВК про скасування реєстрації Володимира ПУЗАКОВА міським головою та призначення дати повторного голосування. Представники територіальної виборчої комісії подали апеляційну скаргу і програли.

Колегія суддів дійшла висновку, що офіційна публікація в засобах масової інформації про те, що В.ПУЗАКОВ є законно обраним мером, жодним з учасників виборчого процесу не була оскаржена в установлений термін, тому рішення членів ТВК не були вмотивовані.

Як повідомив у телефонній розмові кореспонденту УНІАН голова територіальної виборчої комісії Кіровограда Леонід БАГНО, рішення апеляційного суду не стало для нього несподіванкою.

„Моя особиста думка – мер в Кіровограді є”, - заявив він.

На запитання, чи можна поставити крапку у виборчому процесі, що триває у Кіровограді більше трьох місяців, Л.БАГНО відповів, що „мабуть, так воно і є”.

Як повідомляв УНІАН, за результатами голосування 26 листопада 2006 року міським головою Кіровограда став комуніст В.ПУЗАКОВ, за якого проголосували 8,3 тисячі виборців.

 

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