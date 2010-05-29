ЗМІ: контррозвідка СБУ не займатиметься російськими спецслужбами

Як жест доброї волі і демонстрації нового політичного курсу вищого керівництва України всю роботу Департаменту контррозвідки СБУ щодо російських спецслужб в Україні повністю припинено.

Про це пише тижневик «Дзеркало тижня».

Крім того, за даними видання, програму підготовки співробітників СБУ для нелегальної агентурної роботи профінансовано в 2006-2009 роках приблизно на 3% запланованого, що призвело до зриву всіх програм підготовки нелегалів.

«ДТ» також нагадує, що 19 травня розділи СБУ України і ФСБ Росії підписали угоду про співпрацю, який включає повернення співробітників ФСБ до Севастополя (вони були відсутні там з 13 грудня 2009 року, коли українська сторона зажадала виведення офіцерів контррозвідки Чорноморського флоту, РФ, що відноситься до ФСБ, з території України).