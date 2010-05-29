В Одесі відкрили Меморіальну дошку Леху Качинському (фото)

В Одесі відкрили Меморіальну дошку загиблому Президентові Польщі Леху Качинському.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття Меморіальної дошки на честь Президента Республіки Польща, який загинув 10 квітня в результаті авіакатастрофи, відбулося біля дома №1 по вулиці імені Л.Качинського за участю міністра Канцелярії Президента Республіки Польща Анджея ДУДИ і секретаря Одеської міськради Олександра ПРОКОПЕНКА.

Як зазначив О.ПРОКОПЕНКО, одесити високо цінують внесок у розвиток міста, зроблений представниками польського народу, перші з яких жили в місті від його заснування.

«Тисячі поляків, які проживали в Одесі, вважали її рідним містом. Сьогодні в Одесі є польська діаспора, і місто дружить з багатьма польськими містами. Рішення про присвоєння вулиці імені Л.Качинського було ухвалене на знак скорботи і як символ єднання з народом Польщі», - наголосив секретар міськради.

У церемонії також взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Генеральний консул Польщі в Одесі Веслав МАЗУР, ординарій Одесько-Сімферопольської єпархії Римо-Католицької церкви в Україні єпископ Броніслав (БЕРНАЦЬКИЙ) і багато представників громадськості міста.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ висловив вдячність міській владі за відкриття Меморіальної дошки і нагадав, що Л.Качинський багато зробив для розвитку і зміцнення відносин між Україною і Польщею. Одеса ж, де живуть родичі загиблого лідера Польщі, за словами дипломата, була для Л.Качинського «містом, близьким його серцю».

Слова подяки Одесі від брата-близнюка Л.Качиньского – Ярослава і доньки Марти, яка втратила в катастрофі під Смоленськом і батька, і матір, - передав глава польської делегації А.ДУДА.

«Президент дуже шанував український народ і Українську державу, - наголосив міністр Канцелярії Президента Республіки Польща. - Він вважав, що вони надзвичайно важливі для Польщі. Він говорив, що немає вільної Польщі без вільної України, і був прихильником тісної співпраці між нашими країнами, боровся за прийняття України до Євросоюзу. Він вірив у те, що ми разом боротимемося за наші інтереси в рамках Євросоюзу. Ми збережемо в серці подяку Одесі і Україні за цей жест».

Фото УНІАН