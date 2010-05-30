Працівники заводу «Білкозин» припинили страйк

Працівники ВАТ «Прилуцький завод «Білкозин» після семи днів страйку уклали із власником угоду про виконання вимог профспілки і приступили до роботи.

Як повідомили УНІАН у Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, одна з головних вимог страйкуючих – погашення заборгованості із зарплати - уже виконана.

Після переговорів з генеральним директором підприємства Юрієм СЕРГІЄНКОМ представників профспілки було підписано угоду, яка передбачає своєчасну і в повному обсязі виплату зарплати, а також виплату середньої зарплати за час простою підприємства через страйк.

Також власник гарантував недопущення масових скорочень на підприємстві та переслідування профспілкових активістів. Заборгованість з інших соціальних виплат (починаючи з 2008 року) буде погашена відповідно до затвердженого графіку, а з 1 вересня має вирішуватися питання підвищення годинних тарифних ставок.

Крім того, під час робочої наради у Чернігівській облдержадміністрації голова наглядової ради заводу «Білкозин» Геннадій САФОНОВ надав офіційні гарантії виконання досягнутої угоди.

Після підписання угоди працівники заводу припинили страйк і приступили до виконання роботи. У разі порушення підписаних угод профспілка залишила за собою право на відновлення страйку, йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. «Прилуцький завод «Білкозин» - єдиний в Україні і одним з нечисленних в Європі підприємств, яке спеціалізується на випуску штучних колагенових оболонок для використання у виробництві ковбасних виробів, сосисок та інших харчових продуктів. Сировинною основою є натуральний екологічно чистий колагеновий білок, який одержують шляхом технологічної обробки гольового спилку шкур великої рогатої худоби.