В пологових будинках заборонили примусове платне фотографування

За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у всіх київських пологових будинках заборонено примусове для батьків платне фотографування новонароджених. Натомість батькам дозволено самостійно проводити відео- та фотозйомки під час так званої церемонії виписки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, за інформацією заступника голови міськдержадміністрації Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, згідно з рішенням, в усіх міських пологових будинках і акушерському відділенні Київської міської клінічної лікарні №1 вивішено відповідні оголошення про можливість самостійного проведення відео- та фотозйомок.

Перевіркою щодо фактів порушень у цій сфері доручено займатися оперативній бригаді Центру медицини катастроф Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення. З метою недопущення примусових зйомок комерційними структурами у пологових будинках, проведено нараду з головними лікарями столичних закладів.

Відповідно до даних проведеної перевірки, в пологових будинках №1, № 2, №4 та № 5 фото- і відеозйомку виписки новонароджених на сьогоднішній день проводять самі батьки. Водночас, в київських пологових будинках № 1, № 2 та № 5 дія договору про співпрацю з ТОВ «Престиж-центр» припинена у 2006 р., а в пологовому будинку № 6 співробітництво з цим же товариством припинено з 21 лютого 2007 р. З цього ж дня розірвано в односторонньому порядку договір з ПП «Войтиченко» в пологовому будинку № 3.