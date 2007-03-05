Самозахоплення в Криму - це пошук справедливості чи бізнес-проект

Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО впевнений, що самозахоплення в Криму є добре організованим бізнес-проектом, мета якого - заробити гроші на продажу кримської землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.БАБЕНКО заявив сьогодні в Сімферополі, на засіданні громадської колегії при голові Ради міністрів АРК.

За словами сімферопольського мера, на кожному самозахопленні землі "є старший", який керує діяльністю тих, хто бере участь у самовільному зайнятті земельних ділянок. "На кожному самозахопленні є старший, який координує дію всіх, так би мовити, підрозділів, що перебувають на самозахопленнях, - сказав міський голова Сімферополя. - Ми знаємо, скільки платиться грошей, щоб вступити в цей бізнесовий проект. Скажімо, для друзів - це одна сума, для незнайомих - інша, й у нас є приклади, коли по Сімферополю частина захоплених ділянок пропонувалися певній категорії громадян за певну суму". При цьому Г.БАБЕНКО додав, що влада Криму "повинна чітко розуміти, що все це (самозахоплення - УНІАН) добре організовано, сплановано" з метою подальшого продажу землі. "Земля є товаром, вона згідно із законом виділяється безкоштовно, й певна група населення, в тому числі й кримчан, намагається на цій справі заробити гроші", - сказав мер кримської столиці.

На думку Г.БАБЕНКА, те, що "ніхто не збирається звільняти захоплену землю", свідчить: "якийсь проект є, і хтось стоїть за цим проектом, і обов`язково бажає щоб цей проект - чисто комерційний проект - відбувся".

Г.БАБЕНКО також повідомив, що на сьогоднішній день у Сімферополі виявлено 11 самозахоплень, під якими 340 гектарів землі.