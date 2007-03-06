Журналіста убили за статті про продаж російської зброї?

Незадовго до своєї загибели військовий оглядач "Комерсанта" Іван Сафронов готував публікацію про можливі нові постачання російської зброї на Близький Схід. Як пишуть у вівторок колеги Сафронова по виданню, йшлося про продаж партії винищувачів Су-30 до Сирії і зенітних ракетних комплексів С-300В до Ірану. Причому в обох випадках, за його інформацією, постачання повинні були йти через Білорусію, щоби Захід не звинуватив Москву в озброєнні країн-ізгоїв. З Абу-Дабі, де на IDEX-2007 збираються перші особи підприємств оборонно-промислового комплексу, Іван Сафронов дзвонив до редакції і говорив, що отримав необхідні підтвердження. Він обіцяв після повернення з відрядження написати про це статтю.

Про те, що він має в своєму розпорядженні таку інформацію, Сафронов говорив ще перед від`їздом у відрядження на міжнародну виставку озброєнь. Сафронов повернувся до Росії 24 лютого, але на роботу не вийшов - узяв лікарняний. 27 лютого він прийшов на прес-конференцію глави Федеральної служби з військово-технічної співпраці Михайла Дмітрієва, хоча необхідності в цьому не було - на захід від "Комерсанта" пішов інший кореспондент, і Іван Сафронов про це знав. Після прес-конференції він розповів колегам, що крім іншого у нього з`явилася інформація про те, що між Росією і Сирією вже підписані інші контракти - на постачання зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1", винищувачів МІГ-29 і оперативно-тактичних ракет "ІСКАНДЕР-Е".

Проте розповівши колегам про інформацію, що була у нього, по "Іскандерам", Сафронов сказав, що поки писати про це він не буде, тому що його попередили: у разі розголосу буде великий міжнародний скандал, а ФСБ обов`язково порушить кримінальну справу за фактом розголошування державної таємниці і "доведе її до кінця" (раніше за фактом розголошування держтаємниці в публікаціях Івана Сафронова неодноразово порушувалися справи, проте жодних звинувачень йому ніколи не пред`являли). Хто саме попереджав його про можливі проблеми, журналіст не уточнив, повідомляє newsru.

Того ж дня Іван Сафронов дзвонив до редакції і попередив, що він продиктує статтю по білоруській схемі постачань зброї до Сирії і Ірану. Проте в редакцію цей матеріал так і не надійшов.

Телекомпанія Эн-Бі-Сі з посиланням на анонімного колишнього представника американської розвідки стверджує, що Сафронов не наклав на себе руки, а був убитий. "Іван випав з вікна в пальті і капелюсі? Облиште...", - заявив екс-розвідник.

Эй-Бі-Сі також посилається на публікацію в газеті The Moscow Times, де стверджується, що російським властям і силовикам не подобалися матеріали Сафронова про чутливі військові контракти, повідомляє РІА новини.

Нагадаємо, що за офіційними даними, журналіст загинув 3 березня в центрі Москви в результаті нещасного випадку. Як повідомили в прокуратурі Москви, слідство встановило, що Сафронов випав з вікна п`ятого поверху будинку, де він мешкав.