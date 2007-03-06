Журналіста убили за статті про продаж російської зброї?
Сафронову погрожували переслідуванням ФСБ
Незадовго до своєї загибели військовий оглядач "Комерсанта" Іван Сафронов готував публікацію про можливі нові постачання російської зброї на Близький Схід. Як пишуть у вівторок колеги Сафронова по виданню, йшлося про продаж партії винищувачів Су-30 до Сирії і зенітних ракетних комплексів С-300В до Ірану. Причому в обох випадках, за його інформацією, постачання повинні були йти через Білорусію, щоби Захід не звинуватив Москву в озброєнні країн-ізгоїв. З Абу-Дабі, де на IDEX-2007 збираються перші особи підприємств оборонно-промислового комплексу, Іван Сафронов дзвонив до редакції і говорив, що отримав необхідні підтвердження. Він обіцяв після повернення з відрядження написати про це статтю.
Про те, що він має в своєму розпорядженні таку інформацію, Сафронов говорив ще перед від`їздом у відрядження на міжнародну виставку озброєнь. Сафронов повернувся до Росії 24 лютого, але на роботу не вийшов - узяв лікарняний. 27 лютого він прийшов на прес-конференцію глави Федеральної служби з військово-технічної співпраці Михайла Дмітрієва, хоча необхідності в цьому не було - на захід від "Комерсанта" пішов інший кореспондент, і Іван Сафронов про це знав. Після прес-конференції він розповів колегам, що крім іншого у нього з`явилася інформація про те, що між Росією і Сирією вже підписані інші контракти - на постачання зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1", винищувачів МІГ-29 і оперативно-тактичних ракет "ІСКАНДЕР-Е".
Проте розповівши колегам про інформацію, що була у нього, по "Іскандерам", Сафронов сказав, що поки писати про це він не буде, тому що його попередили: у разі розголосу буде великий міжнародний скандал, а ФСБ обов`язково порушить кримінальну справу за фактом розголошування державної таємниці і "доведе її до кінця" (раніше за фактом розголошування держтаємниці в публікаціях Івана Сафронова неодноразово порушувалися справи, проте жодних звинувачень йому ніколи не пред`являли). Хто саме попереджав його про можливі проблеми, журналіст не уточнив, повідомляє newsru.
Того ж дня Іван Сафронов дзвонив до редакції і попередив, що він продиктує статтю по білоруській схемі постачань зброї до Сирії і Ірану. Проте в редакцію цей матеріал так і не надійшов.
Телекомпанія Эн-Бі-Сі з посиланням на анонімного колишнього представника американської розвідки стверджує, що Сафронов не наклав на себе руки, а був убитий. "Іван випав з вікна в пальті і капелюсі? Облиште...", - заявив екс-розвідник.
Эй-Бі-Сі також посилається на публікацію в газеті The Moscow Times, де стверджується, що російським властям і силовикам не подобалися матеріали Сафронова про чутливі військові контракти, повідомляє РІА новини.
Нагадаємо, що за офіційними даними, журналіст загинув 3 березня в центрі Москви в результаті нещасного випадку. Як повідомили в прокуратурі Москви, слідство встановило, що Сафронов випав з вікна п`ятого поверху будинку, де він мешкав.