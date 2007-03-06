Мінпалива встромляє палки у колеса Семенюк
09:57, 06 березня 2007Суспільство
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Перелік об`єктів приватизації може скоротитися
Міністерство палива і енергетики України в особі НАК «Енергетична компанія України» має намір відкликати зі списку об`єктів приватизації на 2007 рік пакети енергокомпаній. Про це повідомила сьогодні журналістам у Києві голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.СЕМЕНЮК, “вже Мінпалива виступає проти, тоді вони були за».
Водночас, міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО спростував цю інформацію.
«Міністерство про це вперше чує», - зазначив Ю.БОЙКО.
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