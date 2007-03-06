Земельна ділянка на Оболоні пішла з аукціону за мільярд

Головне управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації продало на аукціоні земельну ділянку по вул.Озерна в столиці за 999,763 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник ГУ земельних ресурсів КМДА Анатолій МУХОВИКОВ сьогодні після завершення земельного аукціону, що проходив на Універсальній товарній біржі «Контрактовий будинок УМВБ».

Стартова ціна ділянки становила 869 млн. 359 тис. 766,88 грн. За право придбання лота змагалися два учасники.

Ділянку загальною площею 113,5 га придбало ТОВ «Баски Плюс 2004». Ділянка призначена для будівництва і експлуатації житлових будинків і об`єктів соціально-культурного призначення. Через майданчик проходить газопровід високого тиску.

Як повідомляв УНІАН, ГУ земельних ресурсів було готове продати цю ділянку за 1 млрд. грн. За словами заступника начальника ГУ земельних ресурсів КМДА Андрія ТАРНОПОЛЬСЬКОГО, на ділянку претендували не менше п`яти компаній. Гарантійний внесок для участі в земельних торгах становив 135 млн. грн.

Рішення про продаж ділянки було ухвалене 21 грудня 2006 р. на сесії Київради. Ділянка була виставлена на аукціон в січні 2007 р.