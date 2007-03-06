Львівобленерго погрожує влаштувати ”темну” в колонії суворого режиму

ВАТ “Львівобленерго” планує припинити сьогодні постачання електричної енергії Сокальській виправній колонії, загальний борг якої станом на 3 березня 2007 року становить 144 231 грн.

Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ВАТ “Львівобленерго”, згідно з “Правилами користування електричною енергією” (п. 8.3) на адресу керівника боржника були надіслані повідомлення про припинення подачі електричної енергії.

Як наголошується у повідомленні, “ВАТ “Львівобленерго” свідоме того, що припинення постачання електричної енергії може викликати соціальну напругу, проте обленерго не має права безоплатно постачати електричну енергію. Будь-яка сума боргу за електричну енергію, відповідно до чинного законодавства, є підставою для часткового або повного припинення електропостачання”.

В Управлінні державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області, кореспонденту УНІАН підтвердили, що Сокальська виправна колонія має заборгованість зі сплати за електроенергію. На даний час, за повідомленням департаменту, вживаються заходи щодо негайного погашення заборгованості з метою недопущення припинення електропостачання колонії суворого режиму, в якій утримуються особливо небезпечні злочинці.