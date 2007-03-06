Укрзалізниця своїх пасажирів ґвалтувати не буде

Покупка постільної білизни для проїзду в потягу оплачуватиметься тільки в касах з продажу залізничних квитків, при цьому оплата залежатиме тільки від бажання пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра транспорту й зв`язку Володимир КОРНІЄНКО сьогодні в ході «гарячої телефонної лінії» в Кабінеті міністрів.

“Ми це робитимемо у всіх потягах, і це буде тільки за бажанням пасажирів. Білизну можна буде купити тільки через касу”, - зазначив він.

За словами В.КОРНІЄНКА, це нововведення має поліпшити сервіс. «Тепер, коли людина прийде в касу і виявить своє бажання, підкреслюю, бажання, то тоді в квитку буде передбачена ця оплата за постільну білизну», - сказав він.

Як відзначив заступник міністра, ніякого додаткового прибутку від цього “Укрзалізниця” не матиме.

В.КОРНІЄНКО уточнив, що, можливо, буде перехідний період «десь на три місяці», коли комплект білизни можна буде купити у провідника, щоб у крайніх випадках забезпечити пасажира.

Він повідомив, що відповідні зміни до порядку з перевезення залізничним транспортом будуть прийняті в березні, не пізніше квітня.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» ввела з 1 березня 2007 року новий порядок оплати користування постільною білизною через залізничну касу. «Укрзалізниця» підкреслює, що новий порядок оплати такої послуги через касу широко використовується у всьому світі, зокрема, в Росії, Казахстані та країнах Балтії.