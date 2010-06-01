Вода в Дунаї може піднятися до критичного рівня

МНС не виключає підняття води у річці Дунай до критичного рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

«Він (рівень води – УНІАН) може піднятися до критичного. Ми цього не виключаємо», - сказав Н.ШУФРИЧ. При цьому він уточнив, що остаточні прогнози щодо підняття рівня Дунаю можна буде зробити через п’ять-сім днів, коли буде отримана інформація від Угорщини та Румунії про кількість води, яка проходитиме територією цих країн. «Тоді можна буде зробити аналіз і щось прогнозувати», - зазначив міністр.

Також Н.ШУФРИЧ зауважив, що Україна впоралась з наслідками нещодавньої повені у західних регіонах.

Крім того, за його словами, Україна надала допомогу Польщі у ліквідації наслідків повені у цій країні. За словами Н.ШУФРИЧА, українським рятувальникам вдалося відкачати 500 тисяч літрів води і врятувати 480 будинків.