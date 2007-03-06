Гриценко попередив любителів чужого майна

Міністерство оборони України виробило механізм скоординованих дій спільно з правоохоронними органами проти захоплення рейдерами військових об`єктів.

Про це сьогодні під час інтернет-конференції на сайті Міноборони повідомив міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Минулого тижня за моєю ініціативою в Міноборони було проведено міжвідомчу нараду з метою пошуку ефективних шляхів боротьби з рейдерством і захисту державної власності», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Ми виробили механізм скоординованих дій спільно з правоохоронними органами. Хочу попередити "любителів" чужого майна: атаки на військові об`єкти можуть бути небезпечні для їх учасників. І за незаконні дії доведеться відповідати», - наголосив він.

Він зазначив, що в нараді взяли участь заступники міністра оборони, керівники профільних департаментів, а також заступник Генерального прокурора, заступник голови Фонду держмайна, керівники військової контррозвідки, інших підрозділів СБУ.

“Рейдерські захоплення власності, зокрема державної, на жаль, як ракові метастази розповсюджуються всією країною. Вони торкнулися вже і військових об`єктів”, - повідомив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, за рейдерськими атаками стоять дуже впливові компанії і політики.