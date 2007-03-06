Табачник дав пораду одній з найчарівніших жінок України

Віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК не підтримує ініціативу законодавчого введення квоти на представництво жінок в органах державної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Д.ТАБАЧНИК висловив сьогодні журналістам після зустрічі з представницями жіночої громадськості напередодні свята 8 березня.

«Будь-який суб`єкт законодавчої ініціативи має право це пропонувати, але, як будь-яка штучна норма, вона не житиме. Дуже велике навантаження, дуже мало вільного часу. Я просто ще за радянських часів пам`ятаю, по комсомолу, що соціально успішні жінки були обійдені коханням, мали проблеми з сім`єю, залишалися самотніми», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Віце-прем`єр вважає розширення представництва жінок в органах влади складною проблемою. «Це складна проблема, вимагає великого навантаження і, як правило, жіноча особа притаманна владі в більш соціально спокійних країнах, де не буває робочого дня після робочого дня, де не буває побутових проблем в такій кількості, де більш розмірений темп життя і стабільне суспільство. Думаю, що це одна з причин, через які в країнах молодої демократії досить, на жаль, невелика кількість жінок - членів парламенту і керівників центральних органів виконавчої влади», – пояснив він.

Відповідаючи на питання, яким чином можна змінити ситуацію з представництвом жінок в органах влади, Д.ТАБАЧНИК сказав: «Перестати заплітати косу і розбурхувати всю Україну. Дати жити від виборів до виборів. Вибрали – живемо. Не сподобалося – переобрали так, як встановлено Конституцією. Досить громадянської війни в душах і в головах. Я вже сказав одній з найчарівніших жінок України, що будь-який уряд світу, Європи, України, який не ви очолюєте, буде, звичайно, найгіршим. Це жарт, але не можна вважати, що є в світі, на планеті і в країні дві точки зору: власна і неправильна».

Разом з тим, віце-прем`єр не уточнив, про яку саме жінку йдеться. «Жінок багато чарівних, небагато – з такою руйнівною агресією», - додав Д.ТАБАЧНИК.