Ющенко просить Верховну Раду допустити іноземні війська на територію України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради проекту Закону України “Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2007 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях”.

Відповідний законопроект міститься на офіційному сайті ВР.

Проектом Закону України пропонується схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2007 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях, а саме: Російської Федерації (до 4 бойових літаків) на строк до 5 діб у квітні 2007 року в рамках двостороннього українсько-російського навчання чергових сил з протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України та Військово-Повітряних Сил Російської Федерації; Королівства Бельгія (до 270 військовослужбовців зі штатним озброєнням та військовою технікою) на строк до 20 діб у травні – липні 2007 року в рамках українсько-бельгійського тактичного навчання; США та інших держав (до 450 військовослужбовців зі штатним озброєнням та військовою технікою) на строк до 25 діб у липні – серпні 2007 року в рамках навчання “Репід Трайдент – 2007”; США та інших держав (до 1000 військовослужбовців зі штатним озброєнням та військовою технікою, до 15 кораблів та підводний човен) на строк до 25 діб у липні – серпні 2007 року в рамках навчання “Сі Бриз – 2007”; США (до 100 військовослужбовців та до 4 транспортних літаків “С-130”) на строк до 14 діб у липні – вересні 2007 року в рамках навчання “Комбайн Еффорт – 2007”.