Директор УРК: продаж акцій “Ілліч-Сталь” відбувся без порушень

Директор реєстратора акцій ЗАТ “Ілліч-Сталь” - “Української реєстраційної компанії” (УРК) Ксенія МУРИЛЬОВА заявляє про те, що продаж акцій “Ілліч-Сталь” відбувся без порушень законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції.

При цьому вона відзначила, що офіс УРК ніким не блокувався і компанія працює в нормальному режимі.

У свою чергу директор інвестиційної компанії "GPI Капітал" Сергій ВЕЛІКАНОВ заявив, що в квітні 2009 року, в рамках виконання договору на брокерське обслуговування ЗАТ «Ілліч-Сталь», компанія "GPI Капітал" одержала доручення на продаж акцій «Ілліч-Сталь» і виконала його. На підтвердження своїх слів С.ВЕЛІКАНОВ представив журналістам відповідну довіреність, підписану головою правління ЗАТ «Ілліч-Сталь» Володимиром БОЙКОМ і виконавчим директором ЗАТ «Ілліч-Сталь» Олександром РИБКОМ. Крім того, журналістам було надано копії протоколу засідання правління ЗАТ «Ілліч-Сталь» від 6 квітня 2009 року, на якому було ухвалено рішення про продаж 100% акцій ЗАТ. «Серед представлених вам документів пряма вказівка про здійснення операції з продажу акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь», в яких визначено рамкові ціни продажу акцій й інші умови договорів продажу. Крім того, серед документів письмова відмова існуючих акціонерів ЗАТ «Ілліч-Сталь» від переважного права на придбання акцій ЗАТ, які продаються третіми особами і самим товариством», – сказав С.ВЕЛІКАНОВ, звертаючись до журналістів на прес-конференції.

Він також відзначив, що виконанню заявки на продаж акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь» передувала тривала робота з консолідації акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь» на самому ЗАТ. «Потрібно розуміти, що ЗАТ «Ілліч-Сталь» володіє більш як 90% акцій ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» і впродовж тривалого періоду організація орендарів меткомбінату дійсно була акціонером ЗАТ «Ілліч-Сталь». Разом з тим, навесні 2009 року, в результаті викупу ЗАТ «Ілліч-Сталь» акцій власної емісії організації орендарів, склалася ситуація, в якій ЗАТ «Ілліч-Сталь» володіло практично 100-відсотковим пакетом своїх акцій. Ця інформація є відкритою і відповідає дійсності», - уточнив С.ВЕЛІКАНОВ і додав: «Останнім часом в ЗМІ повідомлялося, що згадані дії відбувалися в рамках підготовки до персоніфікації акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь» серед членів організації орендарів ММК імені Ілліча. Разом з тим, вважаю за необхідне довести до вашого відома, що в ході консультацій, в яких я брав участь, ніколи не ставилося питання про обмін часток членів організації орендарів меткомбінату на акції ЗАТ «Ілліч-Сталь».

Крім того, за словами С.ВЕЛІКАНОВА, під час підготовки операцій, за дорученням керівництва меткомбінату, він консультувався з фахівцями Антимонопольного комітету щодо продажу акцій ММК імені Ілліча. «Це робилося тому, що наслідком такого продажу могла стати концентрація великого пакета акцій ММК імені Ілліча в одних руках. У результаті, операція була оформлена таким чином, що дозволу АМК не потрібно. Всі вищенаведені факти свідчать про те, що продаж акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь» планувався керівництвом ММК імені Ілліча давно і ретельно», - підсумував С.ВЕЛІКАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня на сайті газети трудового колективу ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» «Ильичевец» було розміщено повідомлення про те, що офіс «Української реєстраційної компанії», яка здійснює ведення реєстру акцій ММК імені Ілліча і ЗАТ «Ілліч-Сталь», захоплений невідомими.

За даними видання, група невідомих блокувала доступ співробітників до робочих місць, а директору «Української реєстраційної компанії» було повідомлено, що на його місце вже призначено нового керівника.

Нагадаємо, 26 травня під час прес-конференції представник компанії «Формігос Холдинг Лтд.» (Кіпр) Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив про те, що 90% акцій ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» були придбані на користь російської компанії.

За його словами, компанії «Формігос Холдинг Лтд.», «Рівейн Лтд.», а також декілька інших компаній викупили 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь», якому належать близько 90% акцій ММК імені Ілліча.

Разом з тим, генеральний директор ММК імені Ілліча Володимир БОЙКО спростовує інформацію про продаж підприємства, заявляючи про рейдерську атаку на меткомбінат.

Довідка УНІАН. ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листу, безшовних труб, балонів.

ММК імені Ілліча за підсумками 2009 року скоротив виробництво основних видів продукції на 19,6-29,2% порівняно з 2008 роком.

ВАТ «ММК імені Ілліча» – колективне підприємство. Власником контрольного пакета акцій ВАТ (більш як 90%) є ЗАТ «Ілліч-Сталь». У свою чергу засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.