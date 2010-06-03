У центрі Брюсселя вбили суддю та секретаря мирового суду
17:11, 03 червня 2010Суспільство
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Вбивці вдалося втекти
У Брюсселі вбито суддю мирового суду та секретаря суду.
Про це повідомляють сьогодні місцеві ЗМІ.
Вбивство сталося в самому центрі Брюсселя, в залі засідань суду, який займається вирішенням таких питань, як конфлікти між сусідами, питаннями розлучень.
“Це драма. Вперше в історії Бельгії суддя та його секретар вбиті прямо в залі суду”, - заявив з цього приводу міністр юстиції Бельгії Стефаан Де КЛЄРК.
За інформацією ЗМІ, вбивство скоїв, скоріш за все, бельгієць албанського походження, незадоволений одним з рішень суду, винесених кілька днів тому.
Вбивці вдалося втекти з місця події.
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