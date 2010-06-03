Янукович ініціює формування оновленої моделі культури

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює створення нового державного інформаційного телеканалу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у посланні до українського народу.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що розвиток українського інформаційного простору як складової гуманітарного простору вимагає проведення якісної державної інформаційної та культурної політики.

«Розвиток цифрового телебачення, зокрема, якісного каналу «Культура», створення нового державного інформаційного каналу, робота над суспільним телебаченням – один із ключових напрямів такої роботи», - заявив глава держави.

Як пріоритет В.ЯНУКОВИЧ також відзначив формування оновленої моделі культури і розвиток національної інфраструктури культурної індустрії.

«Ми будемо підтримувати культурних діячів і творчі колективи, які здатні презентувати українському суспільству та світовому співтовариству модерний образ української культури», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим він додав, що «нам не вистачає сучасного менеджменту у цій сфері».