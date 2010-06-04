Азаров обіцяє податок на розкіш

Верховна Рада ухвалила постанову “Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 249 із 378 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даною постановою схвалено Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік, розроблені Кабінетом міністрів України, та Пропозиції Верховної Ради до Основних напрямів бюджетної політики на 2011 рік.

Кабінету міністрів доручено підготувати та подати до ВР проект закону про державний бюджет України на 2011 рік з урахуванням схвалених Основних напрямів бюджетної політики на 2011 рік та Пропозицій ВР до Основних напрямів бюджетної політики на 2011 рік.

В постанові передбачено що проект держбюджету-2011 має формуватися на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави.

Постановою передбачено утримання граничного розміру дефіциту бюджету на рівні не більш ніж 4,5% прогнозованого річного обсягу ВВП. Також передбачено залучення кредитів міжнародних фінансових установ для реалізації проектів економічного та соціального розвитку України у межах, визначених дефіцитом бюджету розвитку.

Також передбачено збереження частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні, що не перевищує прогнозований на 2010 рік та не більш ніж 30,5%.

У постанові йдеться про надання гарантій Кабінетом міністрів в обсязі не більш як 3% валового внутрішнього продукту для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих, зокрема, на розвиток експортного потенціалу національної економіки.

Планується пріоритетне спрямування капітальних вкладень на фінансування об`єктів, які забезпечують приріст/підтримання потужностей у 2011-2012 роках або вводяться в експлуатацію у 2011 році.

Постановою передбачено, що при прийнятті Податкового кодексу України має бути забезпечено: перехід до визначення податку на прибуток підприємств із застосуванням методу зіставлення доходів та витрат платників податку з урахуванням світового досвіду; поступове зниження ставки податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість; подання в обов`язковому порядку податкової звітності в електронному вигляді; забезпечення поетапного підвищення ставок акцизного збору з метою адаптації податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу; встановлення ставок акцизного збору на компоненти бензинів на рівні ставок на бензини; запровадження додаткового оподаткування доходів громадян з високим рівнем доходів, зокрема, шляхом запровадження податку на розкіш; запровадження єдиного платежу – плати за користування надрами для видобування корисних копалин замість двох діючих платежів (платежі за користування надрами для видобування корисних копалин та збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок коштів державного бюджету); запровадження податкових канікул для сімейного бізнесу.

Також передбачено збалансування фінансових планів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її підприємств і компаній без залучення бюджетних коштів, державних цінних паперів, надання розстрочень і відстрочень у сплаті податкових зобов`язань та затвердження на цій основі бездефіцитного фінансового плану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у встановлений законодавством строк.