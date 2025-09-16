Таку програму будуть скасовувати поступово.

Рада Європейського Союзу схвалила рекомендації для держав ЄС щодо повернення реінтеграції та зміни офіційного статусу громадян України, які втекли від війни на територію країн блоку, коли дозволять умови. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради.

Такі рекомендації ЄС були схвалені на випадок, коли умови в Україні будуть дозволяти поступове припинення дії статусу тимчасового захисту для українців.

Рекомендації мають заходи для забезпечення інформування переміщених осіб, координації, моніторингу та обміну інформацією між державами-членами та Україною.

Також у Раді закликали держави-члени надавати українським біженцям національні дозволи на проживання, які видані, до прикладу, на підставах, що пов'язані з працевлаштуванням, навчанням, освітою або сімейними обставинами.

Крім того, особи, які користуються тимчасовим захистом, повинні мати можливість подавати заяви на статуси відповідно до законодавства ЄС, а саме ті, що стосуються висококваліфікованої зайнятості. Своєю чергою не можна одночасно мати статуси за законодавством ЄС та користуватися тимчасовим захистом.

"Багато українців, які втекли від війни, потребують підтримки, щоб мати можливість повернутися в Україну та реінтегруватися в українське суспільство. Держави-члени можуть допомогти їм, дозволивши їм здійснити ознайомчі візити до України. Умови цих ознайомчих візитів повинні бути узгоджені між країнами ЄС", - йдеться у повідомленні.

Також держави-члени мають передбачити програми добровільного повернення, які будуть дійсні впродовж обмеженого періоду часу, та узгодити умови цих програм з українською владою та іншими державами-членами. Водночас вони мають поширити права тимчасового захисту на осіб, які беруть участь у програмах добровільного повернення.

"Держави-члени також повинні забезпечити надання інформації переміщеним українцям щодо можливостей подання заяв на отримання іншого правового статусу, впливу на їхні переваги та права, а також підтримки для повернення до України. Країни ЄС, зокрема, повинні створити інформаційні системи та кампанії щодо програм добровільного повернення. Вони також можуть створити так звані "Центри єдності", які можуть фінансуватися за рахунок програм ЄС. "Центри єдності" можуть слугувати контактними пунктами для переміщених осіб з України в державі-члені, надавати допомогу з документами, а також консультації з працевлаштування в Україні та країні перебування", - додали у пресслужбі Ради ЄС.

Як писав УНІАН, у Польщі змінюють порядок виплат для українських біженців. Тепер отримання виплат за програмою "800+" у країні буде залежати від працевлаштування біженців і навчання їхніх дітей у польських школах. Також будуть введені обмеження на доступ до частини медпослуг для дорослих громадян України, а термін їхнього легального перебування в Польщі продовжено до 4 березня 2026 року.

Водночас прем'єр-міністр Баварії і лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер запропонував повертати українських біженців додому, щоб захищали батьківщину. Однак він проти того, аби Німеччина відправляла своїх військових в Україну, мовляв, Росія на це не погодиться.

"Мені важко уявити розміщення там (в Україні, - ред.) війська НАТО. Росія ніколи б на це не погодилася. Це було б передвісником вступу України до НАТО. Крім того, Бундесвер не готовий до цього. Він перевантажений до межі, як фінансово, так і кадрово", - вважає Зедер.

