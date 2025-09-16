За даними міністерства торгівлі Японії, у червні офіційний Токіо імпортував 1% нафти з РФ.

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като не підтримав заклик США запровадити підвищені мита на імпорт товарів з Китаю та Індії задля посилення тиску на Росію, повідомляє Bloomberg.

"Нам було б важко підвищити мита, скажімо, до 50% лише на підставі того, що певна країна імпортує нафту з Росії… Японія взяла на себе зобов'язання в рамках Світової організації торгівлі справедливо ставитися до всіх країн-членів, доки інші дотримуються своїх зобов'язань за угодами СОТ", - пояснив він у коментарі журналістам.

Водночас, міністр фінансів Японії додав, що його країна та інші члени G-7 розглядають "тип тиску (на Росію, - УНІАН), який може бути найбільш ефективним", маючи на увазі можливі заходи, які допоможуть зупинити російську агресію проти України. Міністр не уточнив, про які саме заходи йдеться.

Видання нагадує, що Японія продовжує імпортувати нафту і скраплений природний газ з РФ. Більше того, офіційний Токіо розглядає російський проєкт "Сахалін-2" в якості ключового джерела постачання скрапленого природного газу в країну.

За даними тамтешнього міністерства торгівлі, близько 1% японського імпорту нафти в червні надійшло з Росії.

Тим часом представники G-7 наразі працюють над новим пакетом санкцій і, за даними джерела Bloomberg, мають намір завершити роботу над текстом протягом наступних двох тижнів.

Президент США Дональд Трамп вчергове заговорив про посилення санкцій проти РФ, однак додав, що для цього країни ЄС мають відмовитися від закупівлі російської нафти, а також запровадити 100% мита на товари з Китаю та Індії, які є найбільшими покупцями сировини з РФ.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив позицію США з цього питання. Він також додав, що відмова ЄС від російської нафти прискорить завершення російсько-української війни.

Тим часом ЄС відклав презентацію 19-го пакету санкцій на тлі тиску Трампа на країни-члени блоку з вимогою відмовитися від імпорту російської нафти.

