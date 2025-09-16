Якщо ще рік тому індустрія NAND зазнавала збитків на тлі низького користувацького попиту, то тепер ситуація кардинально змінилася.

Продукти на основі NAND-пам'яті, включно з HDD та SSD-накопичувачами, можуть подорожчати до 30% найближчим часом. Про це повідомляє портал Tom's Hardware з посиланням на галузеві джерела.

Першим про підвищення цін заявив SanDisk, піднявши вартість NAND-продуктів на 10%. За ним пішли інші гравці, включно з Western Digital та Micron. Ще рік тому індустрія зазнавала збитків на тлі низького користувацького попиту, а тепер ситуація повністю змінилася.

Причина – різке зростання потреб центрів обробки даних для навчання ШІ. Уже в 2026-му році найбільші хмарні провайдери (CSP) почнуть масово закуповувати SSD для серверів в обсягах десятків ексабайт.

Відео дня

За даними джерел, зростання цін торкнеться не тільки HDD і SSD-дисків, а й оперативної пам'яті. DRAM усіх типів (DDR4, DDR5, LPDDR 4/5) подорожчає щонайменше на 10%, а в автомобільній електроніці зростання може сягнути 70%. Уже сьогодні фіксується нестача DDR4 і поступове подорожчання DDR5.

Галузеві експерти зазначають, що традиційного сезонного зниження цін наприкінці 2025 року не буде. Навпаки, до середини наступного року тиск на ринок посилиться. Зростання інвестицій хмарних провайдерів в інфраструктуру для ШІ збільшить споживання високощільних накопичувачів, а виробничі потужності просто не встигають за попитом.

Ця ситуація може серйозно вплинути на плани геймерів і ентузіастів, які планували найближчим часом оновити систему або придбати нові накопичувачі.

Раніше цього місяця AMD представила потенційний хіт продажів – бюджетний процесор Ryzen 5 9500F. Новинка позиціюється як наступник народного Ryzen 5 7500F і стане найдоступнішою моделлю лінійки Ryzen 9000.

Тим часом Steam розкрив найпопулярніші збірки ПК у геймерів у 2025 році. На перше місце серед відеокарт вирвалася RTX 4060, а частка процесорів AMD перевищила 40%.

Вас також можуть зацікавити новини: