GPT-5-Codex самостійно регулює час роботи над завданням і виявляє критичні помилки ще до релізу.

OpenAI запустила GPT-5-Codex – свого найпотужнішого на сьогодні ШІ-агента для програмування. Нову версію оптимізовано для вирішення складних завдань із динамічним розподілом часу на виконання.

У компанії зазначають, що це не просто підказувач – модель може сама писати, тестувати і вносити виправлення в код протягом тривалого часу.

На відміну від GPT-5, яка використовувала маршрутизатор для перемикання між моделями, новий ШІ самостійно регулює тривалість роботи: від кількох секунд до 7 годин. Такий підхід підвищує якість рішень і надійність створюваного коду.

Також новий агент спеціально навчений для пошуку критичних помилок у коді ще до релізу і створення мобільних інтерфейсів.

GPT-5-Codex доступна в різних середовищах: у хмарі, через CLI і розширення IDE, на GitHub і в застосунку ChatGPT у платних тарифах. Найближчим часом GPT-5-Codex стане доступний і через API для розробників.

Як УНІАН уже писав, понад 50 тисяч айтішників було звільнено по всьому світу з початку 2025 року. Причина - розвиток штучного інтелекту, який може ефективно виконувати рутинні завдання програмування, включно з написанням коду і тестуванням.

Нагадаємо, на початку серпні OpenAI запустила GPT-5 – "найкращу мовну модель у світі". За словами авторів, використовувати її – немов спілкуватися з кандидатом наук.

