Для пенсій в 26 тисяч гривень і вище будуть застосовуватися спеціальні коефіцієнти.

Згідно з проектом бюджету на 2026 рік, Кабінет міністрів планує продовжити застосування коефіцієнтів до пенсійних виплат, запроваджених в цьому році. Коефіцієнти зачеплять пенсії, що перевищують 25 950 гривень, тож одержувач такої виплати отримує її не в повному обсязі.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту закону про державний бюджет на 2026 рік.

Як зазначено в документі, з метою зменшення видатків держбюджету продовжено норми, запроваджені законом про держбюджет України на 2025 рік. За ним для виплат пенсій, які перевищували 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, запровадили систему коефіцієнтів.

У 2026 році такий мінімум встановлено на рівні 2 595 гривень, тож 10 мінімумів складають суму в 25 950 гривень. Пенсії, розмір яких перетинає цю позначку, будуть виплачуватися з урахуванням коефіцієнтів. Визначено і перелік законів, згідно з якими такі пенсії призначені – здебільшого це стосується колишніх держслужбовців, дипломатів, військових.

Коефіцієнти будуть застосовуватися лише до тієї частини виплати, яка перевищує зазначений поріг в 10 мінімумів. Тож цей надлишок помножать:

від 10 до 11 мінімумів – на 0,5;

від 11 до 13 мінімумів – на 0,4;

від 13 до 17 мінімумів – на 0,3;

від 17 до 21 мінімума – на 0,2;

вище 21 мінімума – на 0,1.

Загалом на пенсійне забезпечення в проекті бюджету-2026 передбачено виділити 251,3 млрд грн, що на 14,4 млрд грн більше, ніж в поточному році.

Проект Деражвного бюджету України 2026 - головні новини

В представленому вчора Кабміном проекті держбюджету України на 2026 рік передбачені державні видатки у 4,8 трлн гривень сумарно (+415 млрд гривень в порівнянні з цьогорічним), доходи – 2,8 трлн грн (+446,8 млрд грн).

Заплановане підвищення зарплат для лікарів та робітників сфери освіти, перегляд в сторону збільшення пенсій, мінімальних зарплат та прожиткового мінімуму.

При цьому загальний держборг України має перевищити позначку в 100% ВВП. За попередніми розрахунками, він складе 10 472 млрд грн, або 101,6% від валового внутрішнього продукту.

