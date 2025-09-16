Курс євро до долара досяг найвищого рівня з початку липня.

Євро наблизився до найвищого рівня за чотири роки, оскільки трейдери готуються до зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США цього тижня, пише Bloomberg.

Зазначається, що євро продовжує зміцнюватися і у вівторок, 16 вересня, досяг позначки у 1,1818 долара, що стало найвищим рівнем із початку липня. З початку 2025 року валюта зросла майже на 14%, показуючи рекордний дев’ятимісячний результат. Якщо курс підніметься вище 1,1829 долара, то це стане найвищим показником з вересня 2021 року. І на ринку дедалі активніше обговорюють можливість руху євровалюти до психологічно важливої позначки у 1,2 долара.

Основний фактор зростання — очікування, що Федеральна резервна система США цього тижня знизить ставку, а до кінця року зробить ще три зниження по 0,25%. Це різко контрастує з політикою Європейського центробанку, який навряд чи піде на нові кроки зі стимулювання, а у разі прискорення інфляції може навіть знову підняти ставку. В Європі на користь зростання цін і підтримки економіки грають великі оборонні та інфраструктурні витрати.

Відео дня

Експерти зазначають, що зараз і економічні прогнози, і динаміка ставок, і загальні настрої ринку працюють на користь євро. Стратеги Morgan Stanley відзначають, що інвестори наразі займають нейтральні позиції щодо долара напередодні рішення ФРС. Це відкриває простір для подальшого зростання євро, якщо регулятор підтвердить очікування ринку на три зниження ставки цього року.

Курс євро в Україні – інші новини

У проєкті державного бюджету на 2026 рік середній офіційний курс гривні до євро вказано на рівні 49,4 гривні. Станом на 16 вересня, офіційний курс гривні до євро становить 48,50 гривні.

Національний банк встановив на 17 вересня офіційний курс євро на рівні 48,66 гривні за один євро, тобто гривня втратила 16 копійок.

Вас також можуть зацікавити новини: