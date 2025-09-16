Столична влада оптимістично зазначаэ, що частина підготовчих робіт для реалізації амбітного проєкту вже виконана.

Київська міська влада вкотре обіцяє приступити до будівництва четвертої гілки метро та розпочати роботи, що необхідні для запуску підземки на Троєщину. Як повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, це стане можливим після завершення будівництва з’їзду на Поділ.

Водночас точні терміни завершення цих довготривалих та амбітних інфраструктурних об'єктів київська влада чомусь не називає.

У КМДА зазначають, що наразі триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва четвертої Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці. Цей проєкт розроблявся ще з початку 1990-х років і досі існує виключно на папері.

Як уточнюють у КМДА, проєкт передбачає будівництво ділянки від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна". Лінія включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та три станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Водночас, у столичній владі випромінюють оптимізм, зазначаючи, що вже навіть виконали певні підготовчі роботи.

"Наразі вже виконали частину підготовчих робіт. Після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину", - вказали в КМДА.

Нагадаємо, нещодавно Деснянської РДА Максим Бахматов зазначив, що метро на Троєщину "ніколи вже не буде".

Метро в Києві - останні новини

30 серпня відновив роботу другий вестибюль станції метро "Іподром" з виходом до автостанції "Південна" у напрямку "Виставкового центру".

16 червня стало відомо, що будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської лінії - "Мостицька" та "Варшавська" може не завершитися у 2027 році, як це було передбачено договором, через брак фінансування.

