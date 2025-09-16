Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,66 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 17 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,18 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,66 гривні за один євро, тобто гривня втратила 16 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,17/41,20 грн/дол., а євро - 48,65/48,67 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 16 вересня подешевшав на 10 копійок і складає 41,40 гривні за долар, а курс євро також знизився на 10 копійок і складає 48,65 гривні за євро.

При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 гривні, а євро - за курсом 47,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

У законопроєкті про державний бюджет на 2026 рік закладено середній курс долара на рівні 45,7 гривні. При цьому слід зазначити, що закладений у бюджет показник завжди розрахунковий, а визначає курс гривні до долара Національний банк, який не спирається на урядові розрахунки.

